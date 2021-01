Claudia Obert (59) hat's offenbar schon ein bisschen erwischt! In ihrer Dating-Show Claudias House of Love buhlen aktuell noch acht Männer um ihre Gunst. Dabei kamen ihr einige schon näher als andere – allen voran der Jüngste der Runde: Mario Kleinermanns. Der Student peitschte die Luxus-Lady nicht nur aus, sondern züngelte auch schon mit ihr herum. Und das hat Claudia so gut gefallen, dass der 24-Jährige nun offenbar ihr Favorit ist.

In der dritten Folge, die nun auf JoynPLUS+ verfügbar ist, wollte die 59-Jährige von ihren Kandidaten wissen, warum sie sich für das Format beworben haben. Während sie Thomas das Wort abschnitt, beantwortete sie für ihren Liebling Mario die Frage selbst: "Wir wissen es. Bei uns hat es gefunkt." Das bestätigte der ehemalige Paradise Hotel-Gewinner und erklärte seiner Herzdame aber trotzdem die Beweggründe für seine Teilnahme: "Ich brauche Spaß, ich brauche Humor. Und du hast mich mehr als nur oft zum Lachen gebracht, als ich deine Videos gesehen habe."

Für Claudia ist das offenbar Musik in ihren Ohren, denn sie frohlockte im anschließenden Einzelinterview: "Vielleicht kommen hier ein Mann und ein Liebhaber bei raus." Denn so goldig sie Mario auch findet, Monogamie ist für die Promis unter Palmen-Bekanntheit keine Option, wie sie Promiflash verriet: "Die Welt ist groß und bunt und das heißt ja auch nicht, dass man immer nur denselben Mann verwöhnt."

"Claudias House of Love" – immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Anzeige

© Joyn Claudia Obert und ihre Kandidaten bei "Claudias House of Love"

Anzeige

© Joyn Kandidat Mario bei der "Claudias House of Love"-Challenge "Schwing den Pinsel"

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de