Zoe Saip drückt der Dschungel-Druck auf die Blase. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin kämpft in der Ersatzshow um den Einzug ins Dschungelcamp 2022. Das Leben im Tiny House und die Prüfungen sind für die TV-Beauty allerdings alles andere als leicht. Sie weigerte sich sogar, die Trocken-Toilette in ihrer Unterkunft, die sie sich mit ihren Mitstreitern Frank Fussbroich (52) und Mike Heiter (28) teilt, zu benutzen. Eines ist dabei auf jeden Fall klar: Zoe macht in dem Format bisher nicht unbedingt eine gute Figur – doch Herr über ihre Blase ist sie allemal!

Seit rund 24 Stunden hat sich Zoe nicht aufs stille Örtchen zurückgezogen – glaubt man den Angaben von Moderatorin Sonja Zietlow (52). Doch dieses Verhalten ist auf keinen Fall gesund, wie Dr. Bob (70) aufklärt: "Was viele Menschen nicht verstehen ist, dass das extrem gefährlich sein kann. Nach nur zwei oder drei Tagen können sich die Nieren abschalten." Tatsächlich hat er die Blondine deswegen im Auge behalten und konnte verzeichnen: "Ich freue mich, euch mitteilen zu können: Freitag zwischen Mitternacht und 3:41 Uhr hat sie es versucht, heute Morgen um 6:17 Uhr hat sie es auch wieder versucht."

Für Zoe entpuppt sich ihre Teilnahme in dem Format zur waschechten Herausforderung. Auch in den Challenges konnte sie bisher nicht wirklich punkten. Als es an Tag eins in einen Wassertank mit Reptilien ging, endete es für sie mit einem ausgewachsenen Schreikrampf – und auch in der zweiten Episode konnte sie für ihr Team keine Sterne sammeln.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich bei der Dschungel-Prüfung

Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip, TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de