Zoe Saip ist überhaupt nicht zufrieden mit ihrer Leistung. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin stellt sich gerade einer ganz besonderen TV-Herausforderung: Sie kämpft in der Dschungel-Ersatzshow um den Einzug ins Dschungelcamp 2022. In der Auftaktfolge ging es für sie – zusammen mit ihren Konkurrenten Mike Heiter (28) und Frank Fussbroich (52) – in die erste Prüfung. Dabei machte die Blondine allerdings keine besonders gute Figur, sondern verbringt die meiste Zeit damit, laut zu schreien. Wegen dieser Pleite ist sie nach der Challenge ziemlich geknickt.

"Ich weiß, dass ich es besser hätte machen können. In den ersten beiden Minuten habe ich mich gar nicht bewegt", erklärt sie der Moderatorin Sonja Zietlow (52) ziemlich zerknirscht. Und auch zurück im Tiny House lastet die Niederlage noch schwer auf ihr – sie zieht sich alleine in den Garten zurück. "Ich bin in Panik geraten [als die Tiere um mich herum waren]. Ich bin enttäuscht von meiner Leistung und hätte einfach mehr erwartet", lässt sie die Prüfung dort Revue passieren.

Zoe ist total unzufrieden wegen ihres TV-Auftritts – die Twitter-User dagegen fanden ihn total amüsant. "Zoe schreit wie beim Orgasmus und Frank hört so was mal nicht aus seinem Computer" oder "Zoe wäre eine tolle Synchronsprecherin für Hitchcock-Filme", witzelten die Zuschauer unter anderem.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip, Frank Fussbroich und Dr. Bob bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip, TV-Sternchen

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de