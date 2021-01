Erneute Sternen-Flaute! Für die ersten drei Kandidaten der Dschungelcamp-Ersatzshow Zoe Saip, Frank Fussbroich (52) und Mike Heiter (28) stand heute die zweite Dschungelprüfung an. Schon gestern mussten sich die TV-Berühmtheiten beweisen – jedoch gelang dies nur dem Love Island-Boy. Von neun möglichen Sternen holte Mike als einziger seine drei ab. Auch heute waren neun Sterne im Spiel – nur Mike gelang es wenigstens einen abzusahnen!

Bei der zweiten Prüfung namens "Decodieren" mussten die Stars ihre Köpfchen benutzen. In einem Glasbehälter befanden sich mehrere Zahlencodes, unter anderem auch Nieten. Mit denen mussten sie drei Zahlenschlösser vor den Boxen mit den heiß begehrten Sternen innerhalb von drei Minuten öffnen. Die Schwierigkeit: Die Kandidaten müssen sich die Ziffern merken, da sie fest am Boden der Behälter platziert sind. Dazu kommt, dass kleine Tierchen in den Gefäßen auf die Prüflinge warten – etwa Kakerlaken und Vogelspinnen, die die Zahlen zusätzlich verdecken.

Im Gegensatz zu gestern stellte sich Zoe zwar besser an, jedoch gelang es ihr nicht, die richtigen Codes zu verwenden und konnte keine Sterne für die Gruppe sammeln. Frank ging die Prüfung ganz entspannt an und ließ sich Zeit bei der Suche nach den Ziffern – etwas zu viel Zeit, denn auch er konnte nicht die Schlösser öffnen. Vor der Prüfung zeigte Mike sich sehr motiviert, schaffte es aber tatsächlich nur einen Stern zu erspielen – der Einzige für diese Prüfung.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Frank Fussbroich bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

