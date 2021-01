Da mussten die Fans aber schon zweimal hingucken! Am Freitag war es endlich soweit: Pietro Lombardi (28) brachte seine neue Single "Warum" auf den Markt. Kaum war der Song draußen, sorgte das Lied für erste Spekulationen: Singt der Musiker etwa über seine letzte Beziehung und damit über seine Ex Laura Maria Rypa? Tatsächlich scheint diese Theorie nicht ganz so abwegig zu sein – vor allem, wenn man sich jetzt das Musikvideo dazu anschaut...

Ein paar Ausschnitte des Drehs teilte Pie bereits am Wochenende in seiner Instagram-Story. Schon in diesen Sequenzen wurde deutlich, dass der 28-Jährige nicht allein in dem Video zu sehen ist, sondern auch Szenen mit einer Frau produziert wurden. Die Unbekannte war allerdings nie deutlich zu sehen – bis jetzt! Vor wenigen Augenblicken ging der Clip auf YouTube online und einige Fans stellten verblüfft fest: Die Frau in dem Video sieht Laura verdammt ähnlich! Zufall oder nicht – das weiß aktuell wohl nur Pietro selbst.

Auch in seinem Insta-Feed veröffentlichte der Sänger das Musikvideo – und da ist Laura ebenfalls ein großes Thema. "Also ich hätte mir Laura Maria im Video gewünscht", kommentiere sogar Gerda Lewis (28). Und Pietro? Der erwiderte darauf nur lachend: "Fisch!"

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

