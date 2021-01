Sie ist bereits zweifache Mutter und stellt sich beim Bachelor der Konkurrenz im Kampf um die Rosen. Für Jacqueline Bikmaz steht das in keinerlei Widerspruch. Im Gegenteil: Könnte sie durch ihren Erfahrungsvorsprung vielleicht sogar einen Vorteil vor ihren wesentlich jüngeren Mitbewerberinnen haben? Von der jüngsten Teilnehmerin trennen sie immerhin stolze 12 Jahre! Für Promiflash hat die 32-Jährige eingeschätzt, ob ihr Alter ihre Chancen in der Villa erhöht.

Auf die Frage, ob sie einen Vorteil darin sehe, die erfahrenste Kandidatin der diesjährigen Ausgabe zu sein, sagte Jacqueline im Gespräch mit Promiflash: "Das kann man so nicht sagen, da kommt es auf den Typ Mann an. Manche stehen auf selbstbewusste Frauen, die wissen, was sie wollen. Dazu würde ich mich zählen." Sie halte generell nichts von Vorurteilen bezüglich des Alters, wisse aber, wer sie sei und dass das auf Männer bisweilen einschüchternd wirken könne, erzählt die Hannoveranerin.

Es hängt also wesentlich mehr vom Bachelor ab als vom Alter. Verstecken werde sich die gelernte Bankkauffrau allerdings nicht. Eher habe sie Sorgen, dass ihre lockere und offene Art manchen Männern "zu viel" sei. Aber sie ist sich sicher: "Verlieben tut man sich aber aus so viel mehr Gründen, die man eh niemals vorhersagen kann."

