Na, mit solch privaten Eindrücken haben die Fans wohl nicht gerechnet! Annemarie (43) und Wayne Carpendale (43) sind wohl das Traumpaar in der deutschen TV-Landschaft. Im Netz geben die beiden ab und zu auch mal private Dinge preis – und das immer auf eine humorvolle Art und Weise. So wie jetzt wieder: Wayne und Annemarie präsentieren sich ganz unverblümt und noch etwas zerknautscht aus ihrem Bett!

So bekommt man die beiden nur selten zu Gesicht: Auf seiner Instagram-Seite teilte der 43-Jährige nun ein paar Schnappschüsse von sich und seiner Frau zwischen den Laken. Noch ziemlich verwuschelt und mit einem leichten Schlafzimmerblick schauen die zwei in die Kamera. "Bett-Selfies – nur so kann ich verhindern, dass sie morgens über mich herfällt", betitelte Wayne seinen Beitrag belustigt.

Anne teilte ebenfalls eine Aufnahme aus ihrer Sicht. "Wir liegen den ganzen Tag im Bett. PS: Das ist unser erster Schuss", schrieb sie zu ihrem Post. Und die Fans feierten es. "Ihr zwei Turteltaube", "Traumpaar, ihr seid so cool" oder "Ziemlich cooles Foto – gefällt mir gut", kommentierten drei Netz-User.

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale im Januar 2021

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn Mads

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale im Januar 2021

