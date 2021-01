Nicola Peltz (26) und Brooklyn Beckham (21) machen seit jeher kein Geheimnis aus ihrer Liebe. Regelmäßig verleihen die Schauspielerin und der älteste Beckham-Sohn ihren Gefühlen in den sozialen Medien Ausdruck. Erst kürzlich präsentierte die 26-Jährige das bewegende Geburtstagsgeschenk, das sich ihr Verlobter für sie überlegt hatte: Brooklyn ließ sich den Namen von Nicolas verstorbener Oma auf den Arm tätowieren. Nur wenige Tage später ließ der 21-Jährige nun die nächste hinreißende Geste folgen.

"Ich liebe dich. Du bist unglaublich. Du bist meine Seelenverwandte. Ich bin so verliebt in dich", schrieb Brooklyn in pinkfarbener Schrift auf einen Notizzettel, den Nicola auf ihrem Bett fand. Die Schauspielerin teilte ein Foto der hinterlassenen Nachricht in ihrer Instagram-Story. "Bin damit ins Bett gegangen", schrieb sie unter ihren Beitrag und fügte einen gerührt schauenden Smiley sowie kleine Herzchen hinzu.

Brooklyns neues Tattoo und das Zettelchen sind nur die jüngsten einer ganzen Reihe von Liebesbekundungen. Aus diesen dürfte insbesondere ein Moment des vergangenen Sommers herausstechen – nämlich der, in dem der Fotograf um Nicolas Hand angehalten hatte. Dem Mirror zufolge soll die Trauung im Jahr 2022 vollzogen werden. Dafür sollen sogar gleich zwei Zeremonien geplant sein: Damit nicht die gesamte Verwandtschaft den Atlantik überqueren muss, soll eine Feier in England im Haus der Beckhams stattfinden, die andere in Florida, wo Nicolas Familie beheimatet ist.

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckhams Nachricht an Nicola Peltz

ActionPress Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, September 2020

ActionPress Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Februar 2020 in Paris

