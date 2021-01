Isabel Kraus lüftet ein süßes Detail ihrer Tochter! Im September gaben die YouTuberin und ihr Mann Michael Kraus (37) bekannt, dass sie bereits zum vierten Mal Eltern werden. Es wird eine Tochter. Aufgrund schwerer Blutungen lag Bella jedoch mehrfach im Krankenhaus, in der 37. Schwangerschaftswoche musste die Geburt schließlich eingeleitet werden. Mittlerweile scheinen Mutter und Kind sich gut erholt zu haben – und Bella verriet nun auch endlich den Namen des Mädchens.

Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin ein Foto mit all ihren Liebsten, in deren Mittelpunkt natürlich ihr neues Mitglied ist. "Meine ganze Welt in einem Bild", schrieb die Brünette zu der Aufnahme und schwärmte dabei von dem neuen Erdenbürger. Dabei plauderte sie auch ganz nebenbei aus, wie ihre Tochter denn nun heißt: "Und ich frage mich heute: Wie konnten wir nur jemals ohne dich, kleine Lima?"

Isabel und Michaels viertes Kind heißt also Lima. Ein Name, der nicht nur den überglücklichen Eltern gefällt, sondern auch den Fans. "Ein wunderschönes Bild und ein ganz zauberhafter Name" oder "So ein schöner Name, der passt echt perfekt zu euch", teilten etwa zwei User ihre Freude mit.

Instagram / isabel_kraus Isabel Kraus und ihr Baby, Januar 2021

Instagram / isabel_kraus Isabel Kraus mit ihrem Mann Mimi und den gemeinsamen Kids

Instagram / isabel_kraus Michael "Mimi" Kraus und seine Frau Isabel

