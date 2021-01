Erfreuliches Liebes-Update von Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat Michael (36). In der vergangenen Staffel der Kuppelshow hatte der Key Account Manager Lisa (30) das Jawort gegeben. Doch schon in den Flitterwochen wurde beiden klar, dass sie als Ehepaar keine gemeinsame Zukunft sehen. Sie blieben Freunde und Michael musste weiter nach seiner Herzdame suchen – bis jetzt: Der Bayer hat tatsächliche eine neue Frau an seiner Seite.

Diese süßen News teilte er nun in seiner Instagram-Story. Er postete das Promiflash-Video zu seiner Geburtstagsfeier mit Noch-Ehefrau Lisa und betonte noch einmal, dass sie wirklich nur Freunde seien. Im selben Atemzug verriet er dann, dass sich sein Beziehungsstatus verändert habe. "Ich lerne übrigens nun ganz offiziell eine tolle Frau kennen.", schwärmte er. Und die hätte er Lisa auch schon vorgestellt. "Also alles entspannt", meinte er.

Damit sind nun beide wieder in festen Händen. Die Flugbegleiterin ist nämlich schon seit Ende November neu liiert. Ihren Partner habe sie zufällig über ihre Cousine kennengelernt. Dass Michi trotz der gescheiterten Ehe noch immer eine Rolle in ihrem Leben spielt, störe ihren Freund überhaupt nicht.

Anzeige

Sat.1 Michael und Lisa bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / michael.hadeb Michael von "Hochzeit auf den ersten Blick" im November 2020

Anzeige

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Lisa und ihr Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de