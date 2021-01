Lisa (30) und Michael (36) haben sich im Hochzeit auf den ersten Blick-Finale gegen die Ehe, aber für eine Freundschaft entschieden. Und tatsächlich: Auch Monate nach Ende der Dreharbeiten stehen die ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmer noch immer in Kontakt. Wie gut sich die zwei trotz des gescheiterten Sozialexperiments verstehen, stellten sie jetzt einmal mehr unter Beweis: Lisa feierte mit ihrem Noch-Ehemann Michi sogar seinen Geburtstag.

In ihrer Instagram-Story ließ die Flugbegleiterin ihre Follower an der Zwei-Mann-Sause teilhaben. "Also der Michi hat sich gerade angekündigt. Er braucht noch fünf Minuten. Ich zünde jetzt die mal die Kerzen an und empfange ihn dann", erklärte sie. Wenig später stand der Ehrengast auch schon auf der Matte und bekam direkt ein Glas Sekt in die Hand gedrückt. Im Wohnzimmer durfte er dann die Kerzen auf Lisas selbst gebackenem Kuchen auspusten und sich etwas wünschen.

Zwar ist die 30-Jährige seit November wieder in festen Händen. Doch Michi gehöre auch trotz der geplanten Scheidung nach wie vor zu ihrem Leben. Ihr Partner habe damit kein Problem. "Nein, der hat mich ja schon so kennengelernt", erklärte Lisa erst vor wenigen Wochen.

Michael und Lisa bei ihrer Hochzeit

Michael von "Hochzeit auf den ersten Blick" im November 2020

Lisa von "Hochzeit auf den ersten Blick"

