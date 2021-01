Die Zukunftsplanung wird für das Bauer sucht Frau-Paar Denise und Nils langsam konkreter: Nach dem Bezug eines gemeinsamen neuen Hofs und seinem Chipsdosen-Antrag scheinen die Weichen Richtung Zukunft gestellt. Doch wie stark beherrscht der Alltag mittlerweile die Beziehung? Was auf jeden Fall guttut, ist ein romantischer Abend zu zweit, den die beiden kürzlich miteinander verbracht haben. Dabei machte Denise ihrem Nils eine besonders süße Liebeserklärung.

Denise postete jetzt auf Instagram ein Bild, das Nils und sie im Halbprofil zeigt, während sie einen intimen Blick austauschen. Bei Denise ist ein Lächeln zu sehen und auch Nils' Gesichtsausdruck wirkt glücklich. "Mit dir an meiner Seite bezwinge ich jeden Felsen, der mir vor die Füße geworfen wird. Uns hält niemand auf", erklärt die sportliche Bäuerin ihrem Herzenskandidaten ihre Liebe.

In ihrer Story ist außerdem zu sehen, dass der Tag für die beiden in einem romantischen Lagerfeuer gipfelte. Und auch hier setzten sich die Zuneigungsbekundungen fort: "Ich liebe diesen Mann", kommentierte Denise eine Aufnahme, die sie und Nils Arm in Arm im Schein des Feuers zeigt.

Nils und Denise, "Bauer sucht Frau"-Paar 2020

Bäuerin Denise mit ihrem Partner Nils

Denise, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2020

