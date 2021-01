Großes Comeback bei GZSZ! Uta Kargel (39) zählt in ihrer Rolle der Lena Bachmann zu den absoluten Lieblingen der Serie. Von 2004 bis 2006 verkörperte die gebürtige Saalerin die liebenswerte Frohnatur. Doch dann zog es Lena nach New York. 14 Jahre später tauchte sie dann in einem Videocall mit Bruder John (Felix von Jascheroff, 38) wieder in der Serie auf – dabei sollte es anscheinend nicht bleiben. Jetzt kommt Lena tatsächlich persönlich zurück in den Kollekiez.

Wie RTL nun bekannt gab, wird Uta in der letzten Januarwoche in zwei Folgen bei der Daily zu sehen sein. Wie erste Vorschaubilder zeigen, wird sie dabei auf ihre Mutter Patrizia (Birgit Würz, 54) und auf ihre Halbgeschwister Philip (Jörn Schlönvoigt, 34) und Emily (Anne Menden, 35) treffen. "Wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, die mir vertraut und gleichzeitig unheimlich fremd war. Vielleicht weil auch ich eine andere Version meiner selbst geworden bin", beschrieb Lena ihre Rückkehr im Interview mit dem Sender.

Vermutlich wird sie aber auch auf ihren Bruder John treffen. Er hatte sie damals um Hilfe wegen ihrer gemeinsamen Mutter gebeten, die bei ihm eingezogen war. Der Gastronom war mit dieser Situation nämlich gar nicht glücklich.

TVNOW / Rolf Baumgartner Patrizia (Birgit Würz,) und Lena (Uta Kargel)

TVNOW / Rolf Baumgartner Philipp und Lena bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Emily (Anne Menden) und Lena (Uta Kargel)

