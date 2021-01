Sind die Kandidaten für die kommende Promis unter Palmen-Staffel etwa schon unterwegs zum Drehort? Zwar wurde für die erfolgreiche Sat.1-Reality-Show noch kein offizieller Starttermin bekannt gegeben. Bild hatte allerdings schon vor einigen Wochen darüber spekuliert, ob die Dreharbeiten bereits im Februar beginnen sollen. Auch über einen möglichen Cast wurde schon heiß diskutiert – und kurioserweise begaben sich nun einige von ihnen auf einen Langstreckenflug!

Es sieht ganz danach aus, als mache sich die Promi-Belegschaft so langsam aber sicher auf den Weg nach Thailand. Sommerhaus-Siegerin Elena Miras (28) und Skandalnudel Georgina Fleur (30) zeigten sich jeweils in ihren Instagram-Storys in einem Flugzeug in einer luxuriösen Business Class, wie es sie nur auf Langstrecken gibt. Dschungelkönigin Melanie Müller (32) und Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg sind laut ihrer Story-Clips offenbar schon am Ziel angelangt. Ihre Hotelzimmer weisen verdächtige Ähnlichkeiten auf: Die Handtuchhalterungen im Bad sind identisch, und auch der Schiebeschrank im Flur scheint der gleiche zu sein. Warum es sinnvoll sein könnte, dass sich die angeblichen Teilnehmer bereits im Anflug befinden? Höchstwahrscheinlich müssen sich alle Stars, wie aktuell bei vielen Produktionen, vor Drehstart noch einmal in Quarantäne begeben.

Der Rest des von Bild vermuteten Casts hat hingegen auf Instagram noch in keiner Weise durchsickern lassen, dass sie sich auf dem Weg nach Asien befinden könnten oder schon da sind. Prinz Marcus von Anhalt (54) chillt aktuell noch in seiner Wahlheimat Dubai, Ex-Auswanderer Chris Töpperwien (46) zeigte sich entspannt mit Winterjacke in einem Lift, Promi Big Brother-Püppchen Emmy Russ (21) teilte ein Foto aus den Kölner MMC-Studios und Temptation Island-Lustmolch Calvin Kleinen sowie Drag Queen Katy Bähm (27) veranstalteten eine schriftliche Fragerunde. DJane Giulia Siegel (46) und Ballermann-Star Willi Herren (45) posteten zuletzt gar nichts mehr.

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell & henrik_stoltenberg Collage: Melanie Müller und Henrik Stoltenberg in einem verdächtig ähnlichen Hotel-Badezimmer

Anzeige

Instagram / currywurstmann_official Reality-TV-Star Chris Töpperwien in einem Fahrstuhl

Anzeige

Instagram / prinzmarcus Prinz Marcus von Anhalt im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de