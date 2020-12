Steht endlich der Cast für die zweite Staffel von Promis unter Palmen? Die erste Ausgabe des Trash-Formats sorgte für sehr hohe Aufmerksamkeit. Das lag vor allem an dem explosiven Cast. Mit Bastian Yotta (44), Claudia Obert (59), Désirée Nick (64) und Co. wurde den Zuschauern nie langweilig. Um an dem Quotenerfolg anknüpfen zu können, wurden nun anscheinend ähnlich polarisierende Charaktere für die neuen Episoden gecastet.

Bild will aus Produktionskreisen erfahren haben, wer in der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel mitmischt. So soll die Königin von Zoff und Zickereien mit dabei sein – Georgina Fleur (30). Sie bewies erst 2020 ihr Unterhaltungspotenzial bei Das Sommerhaus der Stars und Kampf der Realitystars. Außerdem soll es eine große Temptation Island V.I.P.-Reunion mit Giulia Siegel (46), Willi Herren (45) und Calvin Kleinen geben. Neben Georgina ist wohl auch Krawallbürste Elena Miras (28) am Start, die dieses Jahr eher durch ihre Trennung von Mike Heiter (28) für Aufsehen sorgte. Auch Queen of Drags-Zicke Katy Bähm (27) wird als Kandidaten vermutet.

Neben diesen Reality-TV-Größen soll sich auch Wannabe-Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg dazugesellen, der sich nach seiner Trennung von Sandra Janina sehr unbeliebt gemacht hat, indem er seine Verflossene parodierte. Weitere Castmitglieder seien darüberhinaus Chris Töpperwien (46), Melanie Müller (32), Emmy Russ (21) und Prinz Marcus von Anhalt (53).

TVNOW Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katybähm Katy Bähm im Herbst 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Melanie Müller, "Like Me – I'm Famous"-Star

