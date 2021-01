Auf diesen neuen Dschungelanwärter freuen sich die Zuschauer heute Abend ganz klar am meisten! Bei der Dschungelcamp-Ersatz-Show steht heute erneut ein Wechsel bevor. Nachdem Lars Tönsfeuerborn (30), Bea Fiedler (63) und Lydia Kelovitz aus dem Tiny House ausgezogen sind, werden nun Sam Dylan (29), Christina Dimitriou (29) und Oliver Sanne (34) die bescheiden ausgestattete Hütte für drei Tage beziehen. Promiflash wollte vorab wissen, wer von dem Trio die besten Chancen auf den Sieg hat...

Die Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage sind sich einig. Von insgesamt 3.180 Usern haben 1.286, also 40,4 Prozent, für den ehemaligen Prince Charming-Kandidaten Sam abgestimmt [Stand: 21.01.; 17.30 Uhr]. Ganz aus dem Rennen sind seine beiden Kontrahenten aber nicht. Ex-Bachelor Oliver landet mit 1.061 Stimmen (33,4 Prozent) auf den zweiten Platz und die Temptation Island-Bekanntheit Christina kann immerhin 833 Stimmen, also 26,2 Prozent, für sich verbuchen.

In den kommenden drei Tagen gilt es für die Stars also ihre Dschungeltauglichkeit unter Beweis zu stellen. Die zwei von ihnen, die sich am geschicktesten anstellen und die Zuschauer überzeugen, leisten Mike Heiter (28), Zoe Saip, Lars und Lydia im Halbfinale Gesellschaft – und haben somit die Chance auf 50.000 Euro und das begehrte Ticket für das reguläre Dschungelcamp 2022.

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou, Sam Dylan und Oliver Sanne in der Dschungelshow

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Sanne in der Dschungelshow

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou in der Dschungelshow

