Wer meint, nur Frauen sei der Begriff Jo-Jo-Effekt geläufig, der irrt gewaltig – Daniel Hartwich (42) kann schließlich auch ein Liedchen davon singen. Der Moderator kennt sich mit Gewichtsschwankungen bestens aus: Mal hat er etwas mehr auf den Hüften, mal etwas weniger. Doch anstatt sich über die variierende Anzeige auf der Waage zu ärgern, nimmt der 42-Jährige – im Vergleich zu etlichen gefrusteten Frauen – das Ganze mit Humor.

2013 stand er erstmals für das Dschungelcamp vor der Kamera. Eine ziemlich aufregende Zeit, die sich offenbar auch auf seinen Körper ausgewirkt hat: "Da war ich so dünn wie in meinem ganzen Leben nie zuvor – und auch niemals wieder hinterher", beteuert Daniel im RTL-Interview. Noch während der Staffel hätte er stetig abgenommen: "Weil das echt stressig war und ich wenig gegessen habe", erklärt er weiterhin. Im Laufe der Jahre seien die Kilos wieder dazugekommen, hätten sich dann wieder verflüchtigt und so weiter: "Man sieht natürlich den Jo-Jo-Hartwich, wenn man sich die Staffeln nacheinander anguckt. Mal gucken, wie ich nächstes Jahr aussehe."

Seine TV-Kollegin Sonja Zietlow (52) scheint sich zwischenzeitlich sogar etwas Sorgen um Daniel gemacht haben. "Immer, wenn ich hinter dir hergelaufen bin, habe ich gedacht: 'Der wird ja immer dünner'", erinnert sich die Dschungel-Ikone an die Anfangszeiten ihrer Co-Moderation zurück.

ActionPress Sonja Zieltow und Daniel Hartwich für das Dschungelcamp 2013

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Sonja Zietlow für das Dschungelcamp 2014

MG RTL D / Stefan Menne Daniel Hartwich und Sonja Zietlow für das Dschungelcamp 2018

