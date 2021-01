Offene Worte von DJ Ötzi (50)! Eigentlich kennt man den Sänger, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Friedel heißt, stets gut gelaunt. Mit seinen Hits "Anton aus Tirol" oder "Hey Baby" begeistert der Schlagerstar bei seinen Auftritten die Massen. Doch privat hatte es die Stimmungskanone bislang nicht immer leicht. Im Februar des vergangenen Jahres starb dann auch noch sein Vater Anton, zu dem er sein ganzes Leben ein schwieriges Verhältnis hatte. Jetzt verriet der Musiker, dass sie sich aber noch versöhnen konnten!

"Eine Woche vor seinem Tod hatte ich einen Auftritt in Stuttgart. Auf dem Heimweg überkam mich ganz plötzlich der Gedanke, ich müsse jetzt sofort zu meinem Vater fahren", erklärte Ötzi gegenüber Bunte. Er habe bei seiner Ankunft sofort gemerkt, dass auch der an Krebs erkrankte 70-Jährige ihn sehen wollte, so der Entertainer weiter. Bis zu diesem letzten Treffen habe er seinen Erzeuger nie Papa genannt, in diesem Moment habe es sich für den 50-Jährigen aber einfach richtig angefühlt. "Wir haben uns ausgesprochen und versöhnt und ich habe dadurch ein leichteres Dasein und darf in Frieden leben", verriet der gebürtige Österreicher außerdem im Gespräch mit der Boulevardzeitung.

Aus seiner schwierigen Vergangenheit machte Ötzi nie ein Geheimnis. Nach seiner Geburt wurde er von seiner Mutter in eine Pflegefamilie gegeben und wohnte unter anderem bei seinen Großeltern. Mit 16 Jahren lebte er sogar eine Zeit lang auf der Straße.

