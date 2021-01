Ist sie seine neue Liebe? Anfang vergangenen Jahres waren Gerüchte um eine Beziehung zwischen Fußballstar Neymar (28) und Janin Ullmann (39) laut geworden. Die deutsche Moderatorin hatte den Saint-Germain-Star damals in Paris besucht, wie gemeinsame Selfies belegt haben. Doch nun soll der Brasilianer eine neue Frau an seiner Seite haben. Es gibt Hinweise, dass die argentinische Sängerin Emilia Mernes (24) die neue Flamme von Neymar ist.

Die Musikerin war auch als Gast bei der fragwürdigen Silvesterparty des Profi-Kickers anwesend. Videos auf Instagram zeigten, wie die beiden dort eng umschlungen zu einem Lied tanzten, in dem es heißt: "Ich gehe jetzt nicht mehr bei Vollmond jagen. Sag all diesen dummen Mädchen, dass ich dein Baby bin." Außerdem heizt ein Herz-Emoji von Neymar unter einem Bild der 25-Jährigen die Spekulationen um eine Liaison an.

Offiziell bestätigt wurde die Beziehung von den beiden noch nicht. Die Tänzerin veröffentlichte jedoch an besagtem Abend ein Foto, zu dem sie schrieb: "Ich wünsche, dass 2021 nur voll von tollen Dingen und vor allem Gesundheit ist. Glaubt an die Magie von Neuanfängen!" Damit könnte sie auf einen Neuanfang in der Liebe angespielt haben.

Instagram / emiliamernes Emilia Mernes, argentinische Sängerin

Getty Images Neymar, Sportler

Instagram / emiliamernes Emilia Mernes, Tänzerin

