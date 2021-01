Daniela Katzenberger (34) vertreibt schlechte Laune! Die Kultblondine sorgt im Netz immer wieder für Lacher bei ihren Fans. Vor allem in der aktuellen Zeit, die vielen zu schaffen macht, versucht Dani die Gemüter ihrer Follower aufzuheitern: Erst vor wenigen Tagen postete sie auf Social Media ein lustiges Foto von sich in der Badewanne. Jetzt gab der Reality-TV-Star erneut einen privaten Einblick – dieses Mal während einer wilden Autofahrt.

Auf Instagram teilte Daniela ein Video von sich und ihrem Mann Lucas Cordalis (53). Während einer Autofahrt drehte die 34-Jährige den Party-Track "Jump Around" voll auf und ging dazu mächtig ab. Mit riesiger Sonnenbrille und wilder Frisur sorgte Dani inklusive Headbanging für das richtige Star-Feeling. Für sie gab es kein Halten mehr: Es wurde laut mitgesungen und mitgetanzt – zumindest so weit es der Anschnallgurt zuließ. Ihr Liebster hielt sich dabei allerdings etwas zurück. Lediglich ein leises "Jump Around" kam ihm über die Lippen. "Scheiße, ich liebe das Lied", kommentierte die Mutter einer Tochter das Video. So kann man die tristen Tage aktuell auch mit guter Laune füllen!

Das hatte Dani auch schon bereits vor wenigen Tagen getan. Auf Social Media teilte sie ein Foto von sich in der Badewanne – darauf zeigte sie sich splitterfasernackt mit einer äußerst außergewöhnlichen Frisur. Mit Shampoo stylte sie ihre Haare wie das Horn eines Einhorns. "Sei immer du selbst... außer du kannst ein Einhorn sein – dann sei ein Einhorn", kommentierte sie das Bild.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige

ActionPress Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Juli 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de