Hat sich die Katze jetzt etwa in ein Einhorn verwandelt? Jedenfalls scheint Daniela Katzenberger (34) eine Menge Spaß beim Baden zu haben. Das hatte die Reality-TV-Darstellerin bereits im vergangenen Oktober unter Beweis gestellt, als sie ein witziges Wannenfoto von sich und ihrem Mann Lucas Cordalis (53) online teilte. Jetzt legt sie mit einem neuen Schnappschuss nach. Dieses Mal sitzt die Kultblondine allerdings alleine in der Wanne und präsentiert ihre Schaumfrisurkünste.

Auf ihren Instagram-Account postete Dani ein Bild von sich an ihrem Waschtag. Dabei zeigt sie sich splitterfasernackt, während sie in der heimischen Badewanne planscht. Absoluter Blickfang auf dem Bild ist jedoch nicht ihr nackter Körper, sondern die kreative Frisur. Die hat sich die 34-Jährige mit Badeschaum und Shampoo so gestylt, dass ihre Haare dem Horn eines Einhorns gleichen. "Sei immer du selbst... außer du kannst ein Einhorn sein – dann sei ein Einhorn", kommentierte die Mutter einer Tochter.

Einige von Danis Followern finden jedoch, dass sie eher aussieht wie einer der sieben Zwerge aus "Schneewitchen". Ihre Mutter Iris Klein (53) hat allerdings noch einen anderen Vorschlag. "Du bist jetzt eine Nacktkatze", scherzte die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein auf den Balearen im Mai 2019

