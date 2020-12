Timur Bartels (25) überrascht seine Fans mit einem eindeutigen Statement! Der Schauspieler war eigentlich bis zuletzt in festen Händen: Immer wieder teilte der Club der roten Bänder-Star im Netz süße Bilder mit seiner Freundin Michelle, widmetet ihr rührende Zeilen und heizte sogar die Gerüchteküche über eine Verlobung der beiden an. Doch die rosigen Zeiten sind offenbar vorbei: Wie Timur nun bekannt gab, ist er wieder Single!

Das ließ der einstige Dancing on Ice-Kandidat in einer Instagram-Fragerunde fallen. Einer seiner Follower wollte nämlich wissen, ob Timur seine Freundin jemals betrogen habe. Darauf reagierte der Seriendarsteller prompt und erklärte: "Habe keine, aber das ist in der Vergangenheit auch nie vorgekommen!" Zwischen dem Hottie und seiner Liebsten ist also alles aus – seit wann er und Michelle getrennt sind, verriet der Berliner allerdings nicht.

Nicht nur Timurs Beziehungsstatus hat sich in den vergangenen Monaten offenbar verändert – sondern auch sein Body: Der 25-Jährige präsentierte sich zuletzt nämlich überraschend durchtrainiert und mit steinhartem Sixpack! Erst kürzlich veröffentlichte der Blondschopf erneut ein Foto, auf dem er oberkörperfrei posiert und seine Muskeln zeigt.

Wenzel, Georg / Action Press Timur Bartels und Michelle Math beim Deutschen Schauspielpreis, September 2020

Instagram / timur_bartels Timur Bartels mit seiner Freundin Michelle

Instagram / timur_bartels Timur Bartels, Dezember 2020

