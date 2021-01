Oliver Sanne (34) hat offenbar keine Geheimnisse vor seiner Verlobten! Am Donnerstag ist der Ex-Bachelor gemeinsam mit Temptation Island-Diva Christina Dimitriou (29) und Prince Charming-Boy Sam Dylan (29) in die Dschungelshow eingezogen. Dabei dauerte es nicht lange, bis sich in ihrem Tiny House die Plauderlaune ausbreitete: So sprach der ehemalige Rosenverteiler offen über seine Zeit als Bachelor – und deutete auch an, dass er bei den Dreamdates mit Liz Kaeber (28) und Co. damals nichts anbrennen ließ... Was seine Verlobte dazu sagt? Tatsächlich weiß Jil längst über alles Bescheid!

Das verriet die ehemalige Popstars-Kandidatin jetzt im Promiflash-Interview: "Wir haben seine Bachelor-Staffel noch mal gemeinsam geguckt." Dass Oli sich damals ein bisschen ausgetobt hat, stört seine Zukünftige überhaupt nicht. "Heutzutage sind, denke ich, die wenigsten Männer ein Kind von Traurigkeit", stellt Jil klar. "Ich habe es lieber, dass er sich ausgelebt hat, als dass er jetzt das Verlangen spüren würde. Er sitzt inzwischen samstags lieber um 21:00 Uhr auf dem Sofa als den Rosenkavalier zu spielen."

Aber stört es sie nicht ein bisschen, dass Oli vor einem derart großen Publikum über solch pikante Themen spricht? "Oli kennt mich und meine Art sehr gut und er weiß ganz genau, wie weit er gehen darf", betont Jil weiter. "Wir sind beide extrem offene Menschen und der Meinung, lieber das zu sagen, was man denkt, als irgendetwas zu erfinden und dann an Authentizität verlieren!"

diPura Zahnklinik Oliver Sanne und Jil Rock beim Zahnarzt in Essen

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne und Jil Rock im Mai 2019

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und Oliver Sanne im Oktober 2020

