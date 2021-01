Unauffälliges Shopping? Nicht mit Cardi B (28)! Die US-amerikanische Rapperin scheint keinen Wert darauf zu legen, beim Einkaufen unerkannt zu bleiben – ganz im Gegenteil: Sie gibt in Sachen Styling dabei richtig Vollgas. Cardi donnerte sich extrem auf und sorgte auf den Straßen von Beverly Hills in einem transparenten und äußerst extravaganten Kleid nicht nur für große Augen und Schnappatmung, sondern bei dem einen oder anderen Beobachter bestimmt auch für Verwunderung.

Cardi lieferte am vergangenen Freitag mit ihrem besonderen Outfit eine regelrechte Show für die Paparazzi ab. Sie stolzierte in einem hautengen Kleid aus einem ziemlich durchsichtigen und fleischfarbenen Stoff an ihnen vorbei. Das Besondere an dem avantgardistischen Dress: Eine cremefarbene, corsagenartige XXL-Wollnaht umschmeichelte ihre Silhouette, die Schultern waren komplett mit Strick bedeckt. Der Blick auf ihren Po bliebt dabei aber selbstverständlich frei. Dazu kombinierte sie eine farblich passende rote Maske und ebenfalls farblich abgestimmte High Heels. Begleitet wurde sie von ihrem Verlobten Offset (29) – gemeinsam gönnte sich das Paar eine exklusive Shoppingtour und ließ den Tag schließlich mit einem romantischen Dinner ausklingen.

Auch Videos bei Instagram, in denen die "WAP"-Interpretin in dem Kleid durch ihr Haus stolziert, zeigen deutlich: Cardi hat sich in ihrem transparenten Blickfang ziemlich wohlgefühlt. Ob das grandiose Körpergefühl auch mit ihrer neulich gestarteten Diät zusammenhängt? Schließlich hatte die 28-Jährige zu Beginn des Jahres angekündigt, den überschüssigen Quarantäne-Kilos den Kampf anzusagen.

Astro/MEGA Cardi B und ihr Verlobter Offset, Januar 2021

iamKevinWong.com / MEGA Cardi B und Offset in Beverly Hills, Januar 2021

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset im Januar 2021

