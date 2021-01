Christina Dimitriou (29) hat alle Erwartungen übertroffen! Seit Donnerstagabend kämpft die Ex on the Beach-Teilnehmerin gegen Ex-Bachelor Oliver Sanne (34) und Prince Charming-Star Sam Dylan (29) um den Einzug ins Halbfinale der Dschungelshow. Weil das Original-Dschungelcamp in diesem Jahr nicht stattfinden kann, steckt RTL die Stars ins Tiny House, wo sie um ein Ticket fürs Buschcamp 2022 kämpfen. Die erste Prüfung liegt bereits hinter Christina und ihren Konkurrenten. Doch konnte sie dabei punkten? Ihr Freund Aleksandar Petrovic (29) findet: Ja! Der Love Island-Hottie ist total stolz.

"Bisher schlägt sich Christina sehr wacker, denn sie hat sich ihrer größten Angst, den Schlangen, gestellt", schwärmt der Reality-TV-Star im Gespräch mit Promiflash von seiner Liebsten. Er findet es vor allem hart, dass sich Christina ausgerechnet gegen doppelte Männer-Power durchsetzen muss. "Es ist nicht leicht, sich alleine, neben zwei Männern als Konkurrenten, im Tiny-House zu behaupten", erklärt er. Bei der Dschungelprüfung habe er seiner Partnerin außerdem angesehen, dass sie heftig mit sich gekämpft habe. "Ich konnte an ihrem Gesichtsausdruck ablesen, dass sie extrem große Angst hatte. Das macht mich umso stolzer, wenn ich sehe, dass sie das Ding knallhart durchgezogen und nicht aufgegeben hat!", schwärmt er deshalb.

Obwohl Christina bei der Prüfung ihre Angst überwunden und ihren Kopf in die von Schlangen bewohnte Holzkiste gesteckt hatte, lief die erste Herausforderung für die dritte Dreiergruppe der Woche eher mittelmäßig. Die Promi-Teilnehmer harrten zwar geduldig in ihrer Position aus, konnten aber kaum Allgemeinwissensfragen beantworten. So erspielten sie am Ende lediglich vier von zwölf Sternen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Reality-TV-Star Christina Dimitriou bei einer Dschungelprüfung

Instagram / christinadimitriou_official Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou, Sam Dylan und Oliver Sanne in der Dschungelshow

