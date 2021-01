Maria Chatzinikolau (26) hat eine ganz besondere Gabe: Sie ist Synästhetikerin! Die süße Brünette ist Kandidatin in der aktuellen Bachelor-Staffel. Die erste Begegnung mit ihr wird Rosenkavalier Niko Griesert (30) sicherlich so schnell nicht vergessen. Die Studentin betonte nämlich, dass der Name Niko ihr "besonders gut schmecken" würde – richtig gelesen: Die 26-Jährige behauptet, Namen schmecken zu können! Jetzt verrät Maria, wie ihr andere Promi-Namen so munden...

Im RTL-Interview wurde die Deutsch-Griechin jetzt gebeten, einige Namen in den Mund zu nehmen. Darunter auch den dieses legendären DSDS-Siegers: "Ich fühle in meinem Mund, wenn ich Pietro Lombardi sage, richtig einen Zuckerwürfel, wie der in meinem Mund schmilzt." Und was sagt sie zu dem Namen des ehemaligen Rosen-Girls Yeliz Koc (27)? "Yeliz schmeckt für mich wie ein Lolli mit Apfelgeschmack oder wie so ein kandierter Apfel", verrät Maria. Yeliz' Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) hingegen schmecke wie "ne schöne, ganze, warme Mahlzeit mit viel Erbsen."

Die Bachelor-Zuschauer haben bisher nur wenig Verständnis für Marias spezielles Talent – das zeigt eine Promiflash-Umfrage (Stand 19. Januar, 12 Uhr) ganz deutlich. So haben ganze 91 Prozent der Leser Marias skurriles Können als "verrückt" abgestempelt. Lediglich die übrigen neun Prozent finden das Phänomen "ganz spannend".

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

TVNOW Maria Chatzinikolau, "Der Bachelor"-Kandidatin

TVNow Maria Chatzinikolau, Kandidatin bei "Der Bachelor"

