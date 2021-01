Claudia Obert (59) zückte wieder die Peitsche! Schon in Folge zwei von Claudias House of Love vergnügte sie sich bei ihrem Einzeldate mit Mario Kleinermanns mit dem Sex-Requisit. Und offenbar hat ihr das so gut gefallen, dass sie nun erneut loslegte – und zwar bei allen Männern. Einem nach dem anderen versohlte die Luxus-Lady den Hintern. Die kamen dabei richtig in Wallung...

Als Claudia in Folge vier des Joyn PLUS+-Formats plötzlich mit der Peitsche im Raum stand, war Kai Fischer der Erste, der bereitwillig seinen Allerwertesten herausstreckte. Und so platzierte die 59-Jährige den ersten Hieb – und noch einen und noch einen... Der Brillenträger fand das laut eigener Aussage "super". Auch Thomas Mario hielt seinen Popo bereitwillig hin und schwärmte: "Claudia ist eine geile Domina."

Im Garten war dann Mario an der Reihe. "Ich bin eh so ein versautes Stück. Und so ein bisschen Peitschen war ganz schön", erzählte er im Einzelinterview. Nur Toni Impagnatiello konnte dem Ganzen nichts abgewinnen. Er sei nämlich lieber der dominante Part. Also fragte er die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin frei heraus, ob er nicht sie schlagen könne. Claudia war offenbar nicht abgeneigt. "Ja, aber mit deiner Fleischpeitsche", lachte sie.

"Claudias House of Love" – immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Anzeige

© Joyn Claudia Obert und ihre Kandidaten bei "Claudias House of Love"

Anzeige

© Joyn Thomas Mario, "Claudias House of Love"-Teilnehmer

Anzeige

© Joyn "Claudias House of Love"-Kandidaten Claude und Toni mit Claudia Obert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de