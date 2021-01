Na, wenn das keine guten Nachrichten für "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" sind! Bisher konnte die Ersatz-Show des Dschungelcamps vor allem mit viel Drama und Tränen im Tiny House überzeugen, nicht aber mit ihren Quoten. Der Entscheidungstag des zweiten Trios am Samstag interessierte jedoch so viele Zuschauer wie keine andere Folge zuvor. Nach einem Publikumsvoting hatten sich Christina Dimitriou (29) und Sam Dylan (29) gegen Oliver Sanne (34) durchgesetzt. Fast drei Millionen Menschen sahen dem Ex-Bachelor bei seinem Auszug zu.

Laut Quotenmeter schalteten im Schnitt 2,63 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre bei der Dschungelshow ein. Davon bildeten 1,89 Millionen die Gruppe der 14- bis 59-Jährigen – damit sicherte RTL sich einen sehr guten Marktanteil von 15 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Sender sogar auf einen Marktanteil von 17,3 Prozent (1,19 Millionen Zuschauer). Bei den wichtigsten Zielgruppen war RTL somit die Nummer eins auf diesem Sendeplatz.

Ob die Quoten heute ähnlich stark werden? Spannend könnte es mit dem neuen Dreiergespann Filip Pavlovic (26), Djamila Rowe (53) und Xenia Prinzessin von Sachsen (34) auf jeden Fall werden. Vor allem Letztere hatte erst kürzlich bei #CoupleChallenge so einige spannende Storys auf Lager. So war die 34-Jährige schon sechsmal verlobt, einen ihrer Ex-Freunde fand sie sogar im Puff vor – und verbrannte daraufhin ihr Brautkleid.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Oli, Sam und Christina, Dschungelshow-Teilnehmer 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Sanne in der Dschungelshow

Kadir Ilboga Xenia Prinzessin von Sachsen, Dschungelshow-Kandidatin

