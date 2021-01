Feuer-Rache nach geplatzter Verlobung! Xenia Prinzessin von Sachsen (34) hat schon sehr viele Frösche geküsst – und sich sogar von einigen Ringe anstecken lassen. Sie war in ihrem Leben bisher nämlich schon sechsmal verlobt. Aber keine dieser Verbindungen führte zu einer Eheschließung, sondern alle endeten mit Trennungen. Einen ihrer Verlobten fand Xenia am Abend vor der Hochzeit im Puff – und daraus zog die Beauty umgehend Konsequenzen.

Nachdem sie den Tipp bekommen hatte, ihr Liebster vergnüge sich in einem Laufhaus, machte sie sich mit einem blümeranten Gefühl auf den Weg dorthin. Sowie sie den Liebesanwärter in dem Bordell entdeckt hatte, war die Verlobung gelöst. Doch um ihren Standpunkt zu verdeutlichen, griff Xenia zu einer noch etwas drastischeren Darstellungsweise – sie zündete ihr Brautkleid an. "Das brannte sehr gut", verriet sie diesbezüglich im Promiflash-Interview. Um welchen der sechs Verflossenen es sich dabei genau handelt, behielt die DJane aber bislang für sich. Vielleicht wird sie dieses Geheimnis ja in der Dschungelcamp-Ersatzshow lüften.

Doch auch ohne Ehemann und royalen Support schlägt sich die Mutter gut durchs Leben. Wenn sie gerade nicht vor der Kamera steht, arbeitet sie als Buchhalterin in einem Laden für Elektronikartikel. "Es macht Spaß, es bringt Geld ein und es entspannt mich einfach, einen normalen Beruf zu haben", erklärte sie ihre Berufswahl gegenüber Promiflash.

Actionpress/ Tamara Bieber Xenia Prinzessin von Sachsen beim Mazda Spring Cocktail 2019

Getty Images Xenia Prinzessin von Sachsen 2016

Instagram / princess_xenia_of_saxony Xenia Prinzessin von Sachsen, TV-Star

