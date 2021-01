Sie sind ganz offensichtlich im absoluten Elternglück! Im Frühjahr 2020 konnten Schauspieler Joshua Jackson (42) und Model Jodie Turner-Smith (34) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. Seitdem genießt die kleine Familie ihre Zeit im Privaten – viele Babydetails haben die beiden bisher nämlich nicht preisgegeben. Dafür sieht man das Dreiergespann umso öfter mal bei einem entspannten Spaziergang, so wie jetzt: Joshua und Jodie genossen nun einen Walk mit Kinderwagen in New York!

Vor wenigen Tagen machte das Paar einen kleinen Familienausflug mit seiner Tochter. Paparazzi erwischten die beiden, wie sie mit dem Buggy ihres kleinen Mädchens durch die Straßen des Big Apples flanierten. Vor allem die 34-Jährige machte an diesem Tag eine besonders gute Figur. In einer blumigen Puffer-Jacke erblühte Jodie regelrecht inmitten der grauen Straßen der Millionenmetropole. Joshua hingegen setzte auf einen schlichten Jeans-Look mit schwarzer Mütze.

Erst kürzlich hatte die Britin in einem Interview darüber gesprochen, wie hart es für sie sei, den Alltag mit einem Kleinkind zu koordinieren – vor allem in Zeiten wie diesen. "Es ist noch schwieriger ohne Unterstützung, wenn alles heruntergefahren ist und man keine Leute sehen darf oder irgendwohin gehen kann", hatte sie Elle verraten.

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith bei der "Queen & Slim"-Premiere

LRNYC / MEGA Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson in New York, Januar 2021

Getty Images Jodie Turner-Smith, Model

