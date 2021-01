Jennifer Lopez (51) ist in Jubiläumsstimmung! Die Sängerin hält sich bereits seit über zwanzig Jahren im Musikbusiness und zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit. Ihren Karriereweg hatten ihr vor allem Hits wie "If You Had My Love" und "Love Don’t Cost A Thing" geebnet. Die Tracks waren nicht zuletzt auch wegen ihrer Musikvideos extrem beliebt gewesen – deshalb filmte J.Lo einen der Kult-Clips, der in diesen Tagen 20 Jahre alt wird, nun einfach noch einmal!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 51-Jährige jetzt einen Post, in dem sie genauso aussieht wie vor zwanzig Jahren! Jennifer spielt darin nämlich die berühmte Strandszene aus ihrem "Love Don’t Cost A Thing"-Musikvideo nach und trägt nicht nur fast haargenau denselben Look wie damals – darüber hinaus reißt sich die Beauty wie schon in dem Original auch im Remake eine Luxusuhr vom Handgelenk! "Herzlichen Glückwunsch zum 20. Jubiläum an mein zweites Album 'J.Lo'! Ich hatte kürzlich ein bisschen Spaß bei einem Fotoshooting", erklärt der Megastar zu dem Netz-Beitrag.

Wie zu erwarten reagieren J.Los Fans vollauf begeistert von dem Throwback-Post ihrer Ikone: "Das ist so kultig! Ich liebe diesen Song und auch das Video", schwärmt beispielsweise ein User – ein anderer zeigt sich hingegen völlig erstaunt, dass Jennifer sich seit den frühen 2000er Jahren kaum verändert hat: "Dass du einfach immer noch genauso aussiehst wie damals!"

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez bei den VH1/Vogue Fashion Awards 1999

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

