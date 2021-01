In den vergangenen Tagen stellten sich Sam Dylan (29) und seine Mitstreiter Christina Dimitriou (29) und Oliver Sanne (34) den Herausforderungen der großen Dschungelshow. Am Ende konnte der Prince Charming-Star die Zuschauer überzeugen und sicherte sich einen Platz im Halbfinale. Obwohl die Reise für ihn noch nicht beendet ist, durfte der Reality-TV-Star vorerst wieder nach Hause zu seinem Partner Rafi Rachek (31). Nun meldete sich Sam das erste Mal seit über zwei Wochen persönlich im Netz.

In seiner Instagram-Story verriet der 29-Jährige: "Ich habe immer noch nichts Richtiges gegessen und ich habe auch extrem abgenommen – vier Kilogramm." Sam erzählte, dass seine Hose nach der Liveshow sogar schon runtergerutscht sei und er sich auf leckeres Essen freue. "Ich wiege ja eh nicht so viel, und deswegen wird es Zeit, dass wir richtig Fast Food bestellen", erklärte er. Daraufhin gönnte sich der Influencer drei Hamburger, einen Salat und eine türkische Pizza.

Ordentlich gestärkt will der Halbfinalist nun alles geben, um das Ticket für das Dschungelcamp 2022 zu gewinnen. Obwohl er in den Prüfungen bisher kaum Sterne sammeln konnte, versprach der Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmer: "Ich würde für meine Mitbewohner immer Essen besorgen, auch wenn ich meine größten Ängste überstehen muss."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Oli, Sam und Christina in der Dschungelshow

Anzeige

RTL II Sam Dylan, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan in der Dschungelshow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de