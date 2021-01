In der diesjährigen Dschungel-Ersatzshow kam Oliver Sanne (34) nicht gut weg! Nachdem er ein paar Sprüche gegen seine Mitstreiter Christina Dimitriou (29) und Sam Dylan (29) im Tiny House abgelassen hatte, warfen ihm viele Zuschauer sogar Mobbing vor. Schlussendlich soll auch laut der Promiflash-Leser der Diss gegen Sam der Grund für sein Dschungel-Aus gewesen sein. Doch hat Oli wirklich über die Kandidaten gelästert, oder kam es im Fernsehen nur so rüber? Und wenn ja, ist er deswegen sauer auf den Sender?

"Ich möchte weder RTL den Vorwurf machen, noch dem Cutter oder sonst was", betonte er in seinem Livestream auf Instagram. Oli habe sich auch durchaus als Person in dem Format wiedererkannt. Jedoch habe er nie über Christina oder Sam gelästert. Ganz im Gegenteil: Die drei sollen sich sehr gut verstanden haben. Der frühere Bachelor habe lediglich deren Taten reflektiert: "Alles, was gesagt worden ist, das gab es auch direkt ins Gesicht von mir – unverblümt!" Anscheinend kam dies bei dem Publikum aber anders an.

Deswegen könne Oli auch verstehen, dass er negative Kommentare auf Social Media bekommen hat. Doch nicht nur er muss mit fiesen Beleidigungen im Netz klarkommen – auch seine Verlobte Jil muss Letztere ertragen. Sie erzählte sogar, dass Christinas Freund Aleks (29) einige User auf sie gehetzt haben soll!

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou, Sam Dylan und Oliver Sanne in der Dschungelshow

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und ihr Freund Oliver Sanne im Juni 2020

Instagram / iamalekspetrovic.ayto Aleks, TV-Star

