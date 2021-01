Jil Rock macht den Hatern eine Ansage, die sich gewaschen hat! Aktuell beweist sich ihr Partner Oliver Sanne (34) neben Christina Dimitriou (29) und Sam Dylan (29) in der Dschungelshow. Während sich Christina und der ehemalige Bachelor in dem Tiny House offenbar ziemlich gut verstehen, scheint der Freund der Reality-TV-Queen Oli nicht besonders wohlgesonnen zu sein. Aleksandar Petrovic (29) soll nämlich mächtig gegen den einstigen Rosenkavalier und seine Freundin hetzen, wie Jil nun anprangert!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Blondine diverse Hate-Nachrichten, die sie erhalten hat – mehrere Verfasser der Beleidigungen bezogen sich auf Aleks. Angeblich soll dieser auf Social Media dazu aufgerufen haben, Oli und Jil fertigzumachen. "Das ist Mobbing", betont die 29-Jährige. Besonders unverständlich sei für sie, wie der #CoupleChallenge-Star sich in Interviews als friedvolle Person inszenieren, anderweitig aber so fies hetzen könne.

Auch die Menschen, die ein derartiges Verhalten gutheißen würden, könne Jil nicht verstehen. "Wie doll verblödet denn gerade die Welt?", fragt sich Olis Verlobte. Außerdem appellierte sie an ihre Follower, Mobbing dieser Art nicht zu unterstützen: "Vor allem in der heutigen Zeit sollte man sich echt darüber Gedanken machen, was richtig ist – und was falsch."

Anzeige

Instagram / jil.rock Jil Rock, Influencerin

Anzeige

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock

Anzeige

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de