Es war ein Paukenschlag in der Dschungel-Ersatzshow: Oliver Sanne (34) und Sam Dylan (29) gerieten aneinander, nachdem der Ex-Bachelor seinen Tiny House-Genossen als Alkoholiker bezeichnet hatte. Jetzt musste Oli die Show und damit das Rennen um das goldene Ticket für Down Under verlassen. Aber woran lag es? War der fiese Sam-Diss schuld? Oder doch Olis Show-Fluch? Ihr habt in der Promiflash-Umfrage abgestimmt!

Oli lag doch im Voting noch vorne. Was war also passiert? Ihr seid euch einig: Von insgesamt 1.039 Teilnehmern [Stand: 24. Januar, 15:45] sind 836 Leser der Meinung, dass Olis Diss ihn das Halbfinalticket gekostet hat. Das sind stolze 80,5 Prozent! Nur 203 von euch – das entspricht 19,5 Prozent der Stimmen – glauben hingegen, dass Olis Show-Fluch zugeschlagen hat. Es kam wohl ein bisschen viel zusammen für den ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmer: Die Fans hatten ihm seine Besserwisserei schon übel genommen. Der Alki-Diss hat das Fass dann wohl zum überlaufen gebracht.

Nach der Dschungelshow bleibt für Oli jetzt wieder Zeit für andere Dinge – und vor allem für seine Freundin Jil Rock. Letztere sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als sie den #CoupleChallenge-Kandidaten Aleksandar Petrovic (29) des Mobbings bezichtigte.

