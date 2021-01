Johannes Haller (33) und Jessica Paszka (30) stehen schon in den Startlöchern! Das vergangene Jahr hatte es für die beiden Reality-TV-Stars in sich. Nachdem die beiden Turteltauben erst im Oktober 2020 ihre Beziehung offiziell gemacht hatten, folgten kurz darauf schon die großen Babynews. Noch vor dem Jahreswechsel gaben die werdenden Eltern schließlich ihre Verlobung bekannt. Bei Jessi und Johannes wird es aber auch im neuen Jahr nicht langweilig. Jetzt verriet der ehemalige Bachelorette-Kandidat nämlich Details über ihren Umzug nach Ibiza!

Zu einem Video von sich, das den Vater in spe in der gemeinsamen Wohnung von sich und seiner Liebsten zeigt, schrieb Johannes auf Instagram: "Unsere Wohnung ist fast fertig und alles ist bereit für den Umzug in unser Haus auf Ibiza." Obwohl Johannes in den verschiedenen Einstellungen des Clips am Putzen, Packen und Umräumen ist, können wohl auch die lästigen Umzugsarbeiten nicht die Stimmung des Blondschopfs trüben: "Gibt das Leben dir Zitronen, frag nach Salz und Tequila", kommentierte er seinen Social-Media-Beitrag, in dem von seiner schwangeren Verlobten jede Spur fehlt.

Auch Jessi meldete sich bereits vor einigen Wochen zu ihren Umzugsplänen auf die Baleareninsel, auf der Johannes wegen seines Bootsverleihs schon seit rund einem Jahr lebt. "Voraussichtlich bleiben wir länger als ein Jahr auf Ibiza", erklärte sie im Januar in ihrer Instagram-Story.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im Juni 2019

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Januar 2021

