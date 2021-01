Die beiden scheinen sich wohl immer noch zu mögen! Das TV-Sternchen Sarah Knappik (34) war 2011 ins Dschungelcamp eingezogen. Nicht all ihre damaligen Mitstreiter waren gut auf sie zu sprechen – denn oftmals kam sie nur mit wenigen Sternen aus ihren Prüfungen zurück und wurde somit zum Opfer der Gruppe. Mit einem scheint sie sich aber sehr gut verstanden zu haben: Dr. Bob (70). Nach ihrem Auftritt bei der Dschungel-Ersatzshow postete Sarah ein gemeinsames Bild mit ihm im Netz und widmete dem Publikumsliebling rührende Worte!

In der Dschungel-Ersatzshow traf die werdende Mutter nach zehn Jahren nun erneut auf den Australier und scherzte, er könne sogar ihre Hebamme werden. Wohl nach der Sendung entstand der Schnappschuss der beiden, den sie auf Instagram teilte. Die Blondine und Dr. Bob strahlen in die Kamera, während seine Hand sogar auf Sarahs Babybauch liegt: "Mein Dr. Bob, es hat mich total berührt, dich gestern wiederzusehen", schrieb sie unter das Posting. In der Show erklärte der Dschungelcamp-Arzt, dass es Kandidaten gebe, an die er sich immer erinnern werde – und Sarah gehöre auf jeden Fall dazu!

Wen er bestimmt auch niemals vergessen wird, ist die diesjährige Kandidatin Lydia Kelovitz. Sie hat öffentlich zugegeben, Gefühle für den 70-Jährigen zu hegen und startete Flirtversuche in der Sendung. "Ich habe immer schon von Dr. Bob geschwärmt. Dass ich in der Show bin, ist Schicksal", meinte sie gegenüber Promiflash.

Dschungelcamp, RTL Sarah Knappik im Dschungelcamp 2011

TVNOW / Stefan Gregorowius Dr. Bob in der Dschungelshow 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Ex-Playmate Bea Fiedler und DSDS-Sternchen Lydia Kelovitz

