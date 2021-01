So sieht man Angelina Pannek (28) selten! Die ehemalige Bachelor-Kandidaten teilt im Netz immer wieder Schnappschüsse. Dabei sieht man sie meist entweder in eleganten Kleidern, schicken Alltagsoutfits oder auch mal ganz gemütlich in Yogapants. Den Look, den die Ehefrau von Sebastian Pannek (34) für ihren neuesten Post gewählt hat, fällt da allerdings etwas aus dem Rahmen: Angelina posiert in einem locker sitzenden Jogginganzug.

In dem hellgelben Zweiteiler präsentiert sich die Mutter eines kleines Jungen nun auf Instagram. Bei ihrem breiten Lächeln ist auch klar: Sie fühlt sich in dem Style pudelwohl – auch wenn sie sich ansonsten eher in eher andere Klamotten wirft. Ihrer Community gefällt der Anblick ebenfalls: "Cooles Outfit" oder "Siehst toll aus", sind nur zwei von zahlreichen begeisterten Fan-Reaktionen.

Dass Angelina aber nicht nur cool und lässig kann, bewies sie mit ihrem vorangegangenen Netzbeitrag. Auf dem Schnappschuss trägt sie das Kleid, das sie auch an Weihnachten anhatte: Ein eng anliegendes, schwarzes Glitzerdress. Auch diese Outfitwahl konnte bei ihren Followern punkten – sie klickten mehr als 34.000 Mal auf den Like-Button!

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im August 2020

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de