Aktuell stellen sich Djamila Rowe (53), Xenia Prinzessin von Sachsen (34) und Filip Pavlovic (26) den Herausforderungen in der Dschungelshow, um sich das goldene Ticket für den Einzug ins Camp 2022 zu sichern. So wirklich konnte die Sendung bisher nicht bei den Zuschauern punkten – bis jetzt. Die drei letzten Realitystars im Tiny House kommen beim Publikum überraschend gut an. Online reagierten zahlreiche Zuschauer äußerst positiv auf das harmonische Dreiergespann.

Auf Twitter wurde die vierte Dschungel-Gruppe mit positiven Rückmeldungen regelrecht überschüttet. "Die drei harmonieren gut und können ganze Sätze sprechen, ohne sich gegenseitig Schimpfwörter an den Kopf zu werfen", "Ich bin gerade mehr als überrascht, diese drei sind auf eine sehr angenehme Art und Weise unterhaltsam", "Bis jetzt durch die Bank weg sympathisch" und "Von allen Teilnehmern sind mir die letzten drei am sympathischsten", kommentierten einige. Auch in der Prüfung bewiesen die drei Dschungel-Anwärter, dass sie etwas auf dem Kasten haben und erspielten sich sechs von neun Sternen.

Vor allem erfreut offenbar die witzige und unterhaltsame Art der Tiny-House-Bewohner die Zuschauer. "Ich habe mich bis jetzt noch gar nicht aufgeregt" und "Heute macht es mir richtig Spaß zuzuschauen", schwärmten zwei User, ein anderer lobte: "Ich mag die Gespräche und die Selbstironie." Ist das letzte Dreier-Team auch eure Lieblingsgruppe? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia Prinzessin von Sachsen bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Dr. Bob, Filip Pavlovic, Djamila Rowe und Xenia Prinzessin von Sachsen

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Djamila Rowebei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de