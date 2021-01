Sarah Harrison (29) zeigt ihre Lieblingstattoos an ihrem Ehemann Dominic (29)! Die Youtuber-Familie hat in der Vergangenheit bereits öfter die Tätowierungen des Muskelmanns thematisiert. Nicht immer zeigte sich die zweifache Mutter sonderlich begeistert von der Körperkunst ihres Liebsten, etwa wenn es um die Stelle des Tattoos ging. Doch mittlerweile finde Sarah alle Verzierungen an Dominics Körper schön – vor allem aber die, hinter denen eine ganz besondere Bedeutung steckt!

Auf Wunsch ihrer Follower zeigte die Beauty in ihrem neuen Youtube-Video ihre Favoriten unter den unzähligen Tattoos ihres Mannes. Dabei konnte sich Sarah eigentlich nicht für ein bestimmtes entscheiden: "Ich habe mehrere Tattoos, die mir gefallen! [...] Eigentlich unsere Family-Tattoos, die mag ich an deinem Körper am meisten", erklärte die Blondine daraufhin. Dominics Oberschenkel ziert beispielsweise eine Darstellung der kleinen Familie im Urlaub in Los Angeles. Dabei küssen sich die Turteltauben, während ihre älteste Tochter Mia zwischen ihnen steht und die Hände ihrer Eltern hält.

Doch das ist nicht die einzige Tätowierung, die er seinen Liebsten gewidmet hat. Seitlich am Bauch trägt Dominic ein Abbild seiner Frau auf der Haut. Auf seinem Ringfinger ist das Hochzeitsdatum der beiden verewigt, und auf der anderen Hand sieht man die Sternzeichen der beiden gemeinsamen Töchter.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Youtuber

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Youtuberin

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit seiner Tochter Kyla

