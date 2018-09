Sorgt Dominic Harrisons (27) neuste Körperkunst für Stress mit seiner Sarah (27)? Der Influencer liebt es, seine Haut mit Tattoos zu schmücken. Zwei Arm-Sleeves und eine vollgestochene Brust sind dem Papa der kleinen Mia Rose lange nicht genug! Erst kürzlich ließ sich der einstige Ninja Warrior Germany-Teilnehmer einen riesigen oberkörperfreien Engel auf seinen kompletten Rücken stechen. Doch Domi ging noch weiter: Er trägt jetzt ein Hand-Tattoo – und das gegen den Willen seiner Ehefrau!

Eine Totenkopf-Freiheitsstatue ziert von nun an Dominics linken Handrücken, wie er stolz in einem aktuellen YouTube-Video zeigt. Während der 27-Jährige von Anfang an Feuer und Flamme für seine brandneue künstlerische Errungenschaft war, hatte Sarah zunächst Zweifel: "Eigentlich wollte ich immer nie, dass du dir die Handfläche tätowierst. Er hat nicht mehr auf mich gehört. Ich habe als Frau kein Durchsetzungsvermögen mehr in unserer Beziehung, in unserer Ehe", verrät die Beauty scherzhaft im Gespräch mit ihrem Schatz. Mittlerweile kann sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin aber mit dem Tattoo anfreunden: "Trotzdem muss ich sagen, dass ich es geil finde."

Zwei Körperbilder hingegen dürften Sarah schon immer gut gefallen haben. Denn Dominic trägt nicht nur einen Faustcheck von sich und seiner Tochter auf der Oberarminnenseite – er ließ auch Sarahs Gesicht auf seinem Oberkörper verewigen.

