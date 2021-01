Huch, so langsam werden bei Rebecca Mir (29) die Klamotten eng. Anfang Dezember 2020 bestätigte das Model endlich, was viele schon länger vermutet hatten: Rebecca ist schwanger! Die Ex-GNTM-Kandidatin und ihr Mann Massimo Sinató (40) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz zeigt sie nun, wie groß ihr Babybauch mittlerweile geworden ist. Er ist jetzt so rund, dass der brünetten Schönheit ihre Hose zu klein ist.

Diesen Umstand nimmt Rebecca allerdings mit Humor, wie sie mit ihrem neuen Instagram-Post beweist. "Die Hose passt zwar nicht mehr... hält aber trotzdem warm", scherzt sie in der Bildunterschrift eines Fotos von sich und ihrem Hund Macchia in einer Schneelandschaft. Auf dem Schnappschuss ist deutlich zu erkennen, dass die taff-Moderatorin weder die beiden Knöpfe noch den Reißverschluss ihres Kleidungsstücks zubekommt.

Auch ihren Massimo scheint das überhaupt nicht zu stören. Denn für den Let's Dance-Profitänzer ist Rebecca wohl einfach die wunderschönste Frau. "Bellissimi", kommentiert der 40-Jährige die Aufnahme von seiner schwangeren Gattin.

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató beim "Men of the Year"-Award, 2017

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit ihrem Hund Macchia in Bayern im Januar 2021

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir, 2020

