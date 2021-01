Adele Adkins (32) blickt auf ihre vergangenen zehn Jahre zurück! Die Sängerin sorgte zuletzt immer wieder mit ihrer Body-Transformation für Schlagzeilen. Seit der Trennung von ihrem Mann Simon Konecki hat sie stolze 50 Kilo verloren. Sie selbst hat sich auf Social Media seither kaum zu Wort gemeldet. Doch jetzt wandte sie sich mal wieder persönlich an ihre Fans – allerdings ging es dabei nicht um ihre erschlankte Linie, sondern um ihre musikalische Karriere.

Im Januar 2011 erschien nämlich ihr Album "21", das ihr damals zum internationalen Durchbruch verhalf. Das nahm Adele zum Anlass für einen nostalgischen Post an ihre Fans: "Ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei euch bedanken, dass ihr mich in euer Leben gelassen habt und meine Musik teilweise der Soundtrack dazu war." Heute könne sie sich kaum mehr daran erinnern, wie sie damals war oder sich gefühlt hat.

In den Kommentaren feierten zahlreiche Follower das Jubiläum, fragten sich aber auch: Wann kommt endlich Nachschub? "Drop endlich das neue Album", forderte beispielsweise ein User. Bisher ist nur bekannt, dass die "Someone Like You"-Interpretin an einer Platte arbeitet. Wann die jedoch erscheint, steht bislang noch in den Sternen.

