April Love Geary (26) gibt einen ehrlichen Einblick in ihr Leben als dreifache Mutter! Im vergangenen Dezember brachte die schöne Verlobte von Chartstürmer Robin Thicke (43) das dritte gemeinsame Kind innerhalb von drei Jahren zur Welt. Aktuell kümmert die junge Mama sich also um ihre beiden Töchter Mia Love und Lola Alain sowie Nesthäkchen Luca Patrick – und hat damit sicherlich alle Hände voll zu tun! Tatsächlich wirkt April auf einem neuen Foto auch ziemlich müde, aber dafür überglücklich.

Via Instagram veröffentlichte die Beauty jetzt einen Schnappschuss mit ihrem Sohn. April sieht wie immer superhübsch aus, hat aber ziemlich dunkle Augenringe, die von schlaflosen Nächten zeugen – dennoch lächelt die Dreifach-Mama glücklich in die Kamera. Der Grund dafür ist vermutlich ihr Jüngster, den sie auf dem Foto gerade im Arm hält. "Mein hübscher Junge", schwärmt sie in der Bildunterschrift.

Erst vor ein paar Wochen gab die 26-Jährige offen zu, wie erschöpft sie vom Alltag mit ihren drei Kinder ist: "Ich bin wirklich müde, aber für diese drei lohnt es sich!", schrieb sie auf Instagram zu einer Bilderreihe ihrer Lieblinge. Denkt ihr, sie und Robin planen noch mehr Nachwuchs? Stimmt ab!

Instagram / aprillovegeary April Love Geary und Robin Thicke mit ihren drei Kindern

Instagram / aprillovegeary April Love Geary mit ihrem Sohn Luca Patrick

Instagram / aprillovegeary April Love Gearys Kinder Mia Love und Luca Patrick

