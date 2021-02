April Love Geary (26) ist total stolz auf ihren Mama-Body! Im vergangenen Dezember brachte die schöne Verlobte von Chartstürmer Robin Thicke (43) das dritte gemeinsame Kind innerhalb von drei Jahren zur Welt. Nach drei Schwangerschaften in so kurzer Zeit hat sich der Körper der Beauty natürlich verändert: Ihre vorher superschlanken Maße hat April nicht mehr – und das Model feiert es total!

Via Instagram präsentierte die süße Brünette jetzt stolz ihren kurvigen After-Baby-Body in weißen Dessous. Auf dem heißen Bild ist unverkennbar, dass sie sich pudelwohl fühlt. "Ich liebe meinen Körper jetzt noch viel mehr als zuvor", betonte April auch in ihrer Story. "Ich war vorher halt schon sehr dünn, zu dünn! Ich habe Robin auch schon darauf angesprochen: 'Wie konntest du mich so attraktiv finden?' Ich sah aus wie ein Stock." Mittlerweile gefalle sie sich auch auf alten Bildern nicht mehr.

Auch sonst genießt April ihr Leben als dreifache Mutter in vollen Zügen. Vor ein paar Wochen berichtete sie auf ihrem Instagram-Kanal: "Ich bin wirklich müde, aber für diese drei lohnt es sich!" Was sagt ihr zu ihrem Body-Statement? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / aprillovegeary April Love Geary, Model

Instagram / aprillovegeary April Love Geary im Jahr 2017

Instagram / aprillovegeary April Love Geary und Robin Thicke mit ihren drei Kindern

