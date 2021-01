Neue Runde in der großen Dschungelshow! In den vergangenen neun Tagen durften sich die Anwärter auf den TV-Urwald 2022 bereits in zahlreichen Prüfungen und im engen Tiny House beweisen. Acht Promis schafften es anschließend ins Halbfinale, vier von ihnen müssen heute Abend ran: Mike Heiter (28), Zoe Saip, Lars Tönsfeuerborn (30) und Lydia Kelovitz wollen die Endrunde erreichen – doch wer von ihnen hat es am meisten verdient?

Gemeinsam mit dem Love Island-Star Mike durfte sich das Model Zoe als Erstes über den Einzug ins Semifinale freuen. Die Blondine fiel dabei besonders durch ihre emotionalen Enthüllungen auf – schlug sich jedoch auch recht tapfer bei den Prüfungen. Mike hingegen mauserte sich schnell zum Zuschauerliebling der Gruppe. Vor allem in den Challenges konnte der Ex von Elena Miras (28) glänzen – ob er es damit auch in die finale Show schafft?

Die beiden Anwärter aus Gruppe eins bekommen allerdings harte Konkurrenz: Der Prince Charming-Sieger Lars ist nämlich richtig ehrgeizig – und das DSDS-Sternchen Lydia wirklich zu allem bereit, um seinen Schwarm Dr. Bob (70) so lange wie möglich sehen zu können. Doch jetzt seid erst mal ihr gefragt: Wer soll es ins Finale schaffen? Stimmt unten ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Bea, Lydia und Lars in der Dschungelshow 2021

