Diese Reaktion könnte in die Dschungel-Geschichte eingehen! Die drei Stars Zoe Saip, Mike Heiter (28) und Frank Fussbroich (52) mussten gemeinsam die allererste Prüfung der Dschungel-Ersatzshow bewältigen. Sie wurden in Tanks eingesperrt, die sich nicht nur langsam mit Wasser füllten, sondern auch mit ekligen Tieren! Die Ex-GNTM-Kandidatin schrie sich bei jeglicher Berührung mit den Lebewesen die Seele aus dem Leib – woraufhin die Zuschauer Zoe damit im Netz aufzogen!

Vor der Prüfung zeigte sich Zoe noch total motiviert, was sich aber schnell änderte – denn als sich ihr die Tiere näherten, schrie sie immer wieder lauthals auf. Einige Zuschauer machten sich daraufhin auf Twitter über das Gekreische der TV-Zicke lustig. "Zoe bewirbt sich gerade dafür, auch in jeder weiteren Prüfung anzutreten", "Zoe schreit wie beim Orgasmus und Frank hört so was mal nicht aus seinem Computer" oder "Zoe wäre eine tolle Synchronsprecherin für Hitchcock-Filme", stichelten drei User gleichzeitig gegen die Kandidaten.

Anscheinend wusste die Blondine vorher nicht, was sie in der Show erwarten werde: “Ich hab den Dschungel nie geguckt", gestand sie nämlich im Vorstellungsvideo. Obwohl die Aussagen der Wienerin im Oktober 2020 bereits ihre Vorbereitung auf das Camp andeuteten. "Ich muss für ein Projekt, das bald ansteht, zunehmen", erklärte sie ihren Fans im Netz.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip, Frank Fussbroich und Dr. Bob bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich bei der Dschungel-Prüfung

Anzeige

Fandet ihr Zoes Gekreische bei der Prüfung auch so lustig? 788 Stimmen 188 Ja total! Ich fand es richtig witzig und unterhaltsam. 600 Es war einfach nur nervig, wie sie sich angestellt hat!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de