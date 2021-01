Legen die Kandidatinnen sich eigentlich eine Strategie zurecht, um den Bachelor um den Finger zu wickeln? Vergangenen Mittwoch fiel der Startschuss im Kampf um den hübschen IT-Projektmanager Niko Griesert (30). 20 Mädels sind aktuell noch im Rennen – um aus dieser Menge hervorzustechen und dem Rosenkavalier im Gedächtnis zu bleiben, müssen die Anwärterinnen sich ganz schön ins Zeug legen. Haben Nikos Rosen-Girls vielleicht sogar eine Flirtstrategie?

Promiflash hat mal bei Bachelor-Kandidatin Kim Virginia Hartung (25) nachgefragt! "Ich habe keine bestimmte Flirt- oder Wimpernaufschlag-Technik, um einen Mann um den Finger zu wickeln", stellte sie daraufhin klar. Wieso? "Für mich ist das Wichtigste, authentisch zu bleiben. Denn nur so weiß man, ob die Beziehung im realen Leben am Ende Bestand hat und ob man zusammenpasst", erklärte die Flugbegleiterin weiter.

Dass Kim Virginia nicht zu dem offensiven Schlag Frau gehört, konnte man in der ersten Folge bereits deutlich sehen: Bisher hat sie sich – im Gegensatz zu so mancher Konkurrentin – noch nicht an Niko rangemacht. Was denkt ihr: Wird sie ihn am Ende mit ihrer authentischen Art für sich gewinnen können? Stimmt ab!

Sendehinweis: Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

Instagram / kimvirginia_ Kim Virginia Hartung, Kandidatin bei "Der Bachelor"

TVNow Kim Virginia Hartung, Kandidatin bei "Der Bachelor"

