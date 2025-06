Blumengeschenke: Kim Virginia schwärmt von echten Freunden

Kim Virginia Hartung (30), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat sich gestern Abend nach einem emotionalen Gespräch mit ihrem Ex-Freund Nikola Glumac (29) bei ihren engen Vertrauten für deren Unterstützung bedankt. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Video, in dem sie davon erzählt, im Anschluss an das aufwühlende Treffen Besuch von ihren engen Vertrauten bekommen zu haben. Diese unterstützten sie nicht nur mit ihrer Anwesenheit, sondern munterten sie auch mit Blumensträußen auf. Eine Geste, die Kim sichtlich bewegt. "Es war ein sehr emotionaler Moment gestern Abend, bei dem wir echt alle geweint haben. Ich habe aus den Gesprächen und dem Halt so viel Kraft schöpfen können", schrieb sie dazu.

In ihrem Post machte Kim deutlich, dass nicht jeder aufrichtige Absichten hat. Sie stellte klar, dass es derzeit Personen gebe, die sich nur für den eigenen Vorteil als ihre Freunde ausgeben und falsche Geschichten über sie verbreiten. Neben ihren Freunden wandte sich Kim auch an ihre Community, die sie in den letzten Tagen offenbar intensiv unterstützt hat. In einer weiteren Story-Sequenz zeigte sie sich zutiefst berührt von den Nachrichten und liebevollen Gesten ihrer Fans. "Ihr gebt mir Kraft, mehr als ihr euch vorstellen könnt. In Momenten, in denen es schwerfällt, weiterzugehen, seid ihr mein Halt", schrieb sie. Sie bedankte sich für jeden Zuspruch und betonte, dass genau diese Unterstützung ihr helfe, schwierige Zeiten zu überstehen und immer wieder neuen Mut zu schöpfen.

Die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin ist bekannt dafür, ihr Leben offen auf Social Media zu teilen. In den vergangenen Wochen und Monaten zog Kim damit aber auch eine Menge Kritik auf sich. Ihre Schwangerschaft hielten viele Menschen im Netz für eine Lüge. Die tragische Nachricht ihrer Stillgeburt vor wenigen Tagen löste deshalb eine Hasswelle gegen die Influencerin aus. Für Kim, die sich normalerweise von Hate nicht einschüchtern lässt, ging es dieses Mal zu weit: Sie reagierte sehr emotional und kündigte inzwischen auch rechtliche Schritte gegen die Personen an, die ihr Nachrichten voller Hass und Drohungen schicken.

Collage: Instagram, Instagram Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia zeigt die Blumensträuße ihrer Freunde

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025