"Meinen Weg finden": Kim Virginia freut sich auf Neuanfang

Kim Virginia Hartung (30) wagt einen großen Schritt: Sie verlässt ihr bisheriges Zuhause in Dubai, um von vorn anzufangen. In ihrer Instagram-Story teilte die TV-Bekanntheit ihre Gefühle zu diesem bedeutenden Neustart. "Morgen beginnt ein neues Kapitel", erklärte sie aufgeregt und beschrieb die Mischung aus Angst und Vorfreude, die sie dabei begleitet. Sie verabschiede sich nicht nur von einem Ort, sondern auch von festen Routinen und einer vertrauten Welt. Der bevorstehende Neuanfang fühlt sich für sie surreal, aber auch aufregend an. "Ich lasse nicht nur einen Ort zurück. Ich lasse Gewohnheiten, Routinen und eine ganze Welt hinter mir", betonte Kim.

In ihrem Post verriet die Reality-Show-Teilnehmerin, dass sie besonders die Ungewissheit reize. "Ein komplett neuer Abschnitt wartet, in einer Umgebung, die sich völlig anders anfühlen wird", schrieb sie mit Blick auf die vor ihr liegende Reise. In Dubai war das Leben anders, strukturiert von anderen Regeln und Gegebenheiten. Nun beginne alles bei null, eine Herausforderung, der sie sich mit Hoffnung und Mut stellt. Kim gab zu, nicht zu wissen, was sie erwartet, trotzdem sei sie entschlossen, ihren Weg zu finden, auch wenn dieser nicht ohne Stolpern verlaufen sollte. "Schritt für Schritt", so lautet ihr neues Motto.

Schon in den letzten Tagen sprach die Reality-TV-Teilnehmerin offen über die Herausforderungen, die der Umzug mit sich bringt. "Ich hatte heute einen richtigen Nervenzusammenbruch", ließ Kim ihre Follower wissen. Denn nicht nur der emotionale Abschied fiel schwer, auch organisatorisch lief nicht alles rund: Für den Umzug brauchte sie eine spezielle Genehmigung – ein nervenaufreibender Prozess, der erst nach einigen Extrawegen gelöst werden konnte. Die Suche nach einem passenden Umzugsunternehmen war laut Kim ebenfalls schwierig. Ein Anbieter wollte satte 2.500 Euro verlangen, was sie als deutlich zu teuer empfand. Daher holte die Influencerin schnell alternative Angebote ein, um den Auszug möglichst günstig über die Bühne zu bringen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

